Петарда прилипла к рукам подростка перед взрывом в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Подросток не смог бросить петарду перед взрывом в подмосковных Люберцах, поскольку она прилипла к рукам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Подросток поджег найденную петарду, но не смог ее бросить, так как она прилипла к его рукам", – говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации городского округа, его жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное для сохранения пальцев рук.

ЧП произошло 7 февраля. По словам матери мальчика, ее сын вышел из дома, чтобы вынести мусор и случайно нашел пиротехническое изделие. После того, как он подобрал предмет, произошел взрыв.

В результате 16-летний подросток получил травмы пальцев на руке. По данному факту региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.

