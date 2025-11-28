Форма поиска по сайту

28 ноября, 18:26

Происшествия

Путин позвонил мальчику, пострадавшему при взрыве СВУ в Красногорске

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин позвонил 10-летнему Глебу Бровару, который лишился пальцев из-за детонации самодельного взрывного устройства в Красногорске. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ребенка 28 ноября выписали из медучреждения, куда он был госпитализирован после инцидента с купюрой.

"Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья", – добавил Песков.

Инцидент произошел 11 ноября в Красногорске. Мальчик заметил рядом с детской площадкой коробку с примотанной к ней 10-рублевой купюрой и поднял ее, после чего произошел взрыв.

В результате мальчику оторвало несколько пальцев на правой руке. Также пострадала и левая кисть. В частности, медики выявили перелом. Мать пострадавшего рассказала, что сыну сделают протезирование.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал предоставить ребенку всю необходимую помощь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Детонацию вызвало взрывное устройство, мощность которого составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.

После этого инцидента сотрудники подмосковной полиции призвали граждан быть осторожнее при обнаружении бесхозных вещей. Правоохранители посоветовали ни в коем случае не трогать их, не вскрывать и не перемещать.

Пострадавшего от взрыва купюры в Красногорске мальчика выписали из больницы

