Власти Подмосковья окажут помощь пострадавшему в Красногорске мальчику

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Пострадавший при взрыве на детской площадке в Красногорске мальчик получит всю необходимую помощь. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сейчас ребенок находится под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля. По словам Воробьева, его состояние тяжелое.

"Операция шла 6 часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом", – написал губернатор.

Он поблагодарил медиков за оперативность и профессионализм, а также пожелал мальчику скорейшего выздоровления и восстановления.

Инцидент произошел накануне, 11 ноября. Как стало известно, мальчик возвращался домой после тренировки и обнаружил лежавшие рядом с детской площадкой деньги. После того как он наклонился, произошел взрыв.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие отмечает, что в случившемся были установлены признаки покушения на убийство, совершенного общеопасным способом. Причиной взрыва стало взрывное устройство, его мощность составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала всех родителей быть внимательными и предупредить детей о том, что ничего нельзя поднимать с земли.