Власти Подмосковья окажут помощь пострадавшему в Красногорске мальчику
Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"
Пострадавший при взрыве на детской площадке в Красногорске мальчик получит всю необходимую помощь. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сейчас ребенок находится под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля. По словам Воробьева, его состояние тяжелое.
"Операция шла 6 часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом", – написал губернатор.
Он поблагодарил медиков за оперативность и профессионализм, а также пожелал мальчику скорейшего выздоровления и восстановления.
Инцидент произошел накануне, 11 ноября. Как стало известно, мальчик возвращался домой после тренировки и обнаружил лежавшие рядом с детской площадкой деньги. После того как он наклонился, произошел взрыв.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие отмечает, что в случившемся были установлены признаки покушения на убийство, совершенного общеопасным способом. Причиной взрыва стало взрывное устройство, его мощность составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала всех родителей быть внимательными и предупредить детей о том, что ничего нельзя поднимать с земли.
