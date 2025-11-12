Пострадавшему от взрыва в Красногорске ребенку частично ампутировали пальцы

Фото: телеграм-канал SHOT

Врачи частично ампутировали пальцы правой руки пострадавшему от взрыва в Красногорске мальчику, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что состояние мальчика оценивается как тяжелое. Кроме того, омбудсмен призвала всех родителей быть внимательными и предупредить детей о том, что ничего нельзя поднимать с земли.

В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области добавили, что ребенок госпитализирован в Детский клинический центр имени Рошаля. Ему провели операцию. В ведомстве подчеркнули, что врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.

Об инциденте стало известно накануне. По словам очевидца, тренера по дзюдо Владимира Шарупича, мальчик возвращался домой после тренировки и обнаружил лежавшие рядом с детской площадкой деньги. После того как он наклонился, произошел взрыв.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете отметили, что в случившемся были установлены признаки покушения на убийство, совершенного общеопасным способом.

