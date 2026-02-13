Эксперт Кадаков: утильсбор на машины из ЕАЭС почти не затронет российский рынок

Правила расчета утильсбора на автомобили, ввозимые из стран Евразийского экономического союза, могут измениться в России с 1 апреля 2026 года, сообщили СМИ. Как это скажется на ценах и ассортименте машин, разбиралась Москва 24.

Что изменится?

Минпромторг намерен скорректировать расчет утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новые правила могут вступить в силу с 1 апреля 2026 года и коснуться транспорта как для личного пользования, так и для перепродажи, сообщили изданию Auto.ru в пресс-службе ведомства.





из сообщения Минпромторга Предлагается распространить формулу, которая применяется для расчета суммы утильсбора, на автомобили, которые ввозятся частными лицами. При этом, учитывая предусмотренный Договором о Евразийском экономическом союзе порядок уплаты косвенных налогов на автомобили, произведенные на территории таких стран и ввозимые в Россию юридическими лицами, суммы уплаченных косвенных налогов при расчете суммы утильсбора учитываться не будут.

За последнее время это не первая корректировка, связанная с утилизационным сбором. В частности, новая схема его расчета заработала с 1 декабря 2025 года. Теперь размер сбора зависит от типа, объема и мощности двигателя. Льготные коэффициенты сохранены для граждан, ввозящих машины мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования. Также ставки были проиндексированы с 1 января 2026 года.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Москвы 24 в ходе прямой линии заявил, что повышение утильсбора и удорожание иномарок затронет в первую очередь граждан с высокими доходами, преимущественно в крупных городах.

В свою очередь, глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что новая схема расчета не коснется около 80% российских автовладельцев. По его словам, основную часть парка составляют машины с двигателем до 160 лошадиных сил.

В то же время правительство перенесло уплату утильсбора для крупнейших российских автопроизводителей на декабрь 2026 года. В Минпромторге пояснили, что мера позволит высвободить оборотные средства предприятий в условиях дорогих кредитов, а также сохранить стабильную работу конвейеров и своевременную выплату зарплат.

"Закрыть лазейки"

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Обсуждаемая корректировка утильсбора для машин из ЕАЭС не окажет существенного влияния на российский авторынок. Об этом заявил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в разговоре с Москвой 24.

"Безусловно, это затронет отдельных лиц, которые хотят приобретать машины по более доступным ценам через альтернативные каналы. В некоторых соседних странах – Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии – по-прежнему существует возможность растаможить автомобили по льготным по сравнению с российскими ставкам", – сказал он.

По его словам, многие этим пользовались, однако массовым явление назвать нельзя: основные каналы ввоза, особенно из Киргизии и Казахстана, были закрыты еще до 2024 года. Но отдельные лазейки оставались, и теперь их намерены закрыть.





Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Ключевой вопрос не столько в степени жесткости запрета, сколько в том, будут ли применены санкции задним числом к тем, кто уже успел ввезти автомобили по таким схемам. У таможни есть право в течение трех лет взимать недоимки. Ранее уже были случаи, когда владельцы машин, ввезенных и поставленных на учет, получали уведомления о необходимости доплаты таможенных сборов.

По мнению автоэксперта, на уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят. А вот для тех, которые только собираются ввозить, лазейки закроют практически полностью.

"Например, из Белоруссии и других стран активно поставляли машины среднего класса: те же Renault Laguna или Renault Megane – универсал с дизелем и механикой. Такие автомобили популярны в Европе, но в России их практически не было. За адекватные деньги, в районе 2 миллионов рублей, можно было купить хороший подержанный универсал, который прослужит еще много лет. Параллельно везли и BMW, и Mercedes", – подчеркнул Кадаков.

Таким образом, это не был канал исключительно для "супердорогих машин", но в общем объеме рынка ввозимые таким образом автомобили занимают относительно небольшую долю.

"Подобные административные барьеры неизбежно приводят к удорожанию, однако в целом это не повлияет на общий уровень цен на рынке. Автомобили российского производства и официально поставляемые китайские бренды не подорожают из-за закрытия альтернативных каналов. А вот стоимость тех машин, которые ввозились другими путями, вырастет. Насколько именно, зависит от конкретной модели и схемы ввоза", – отметил специалист.

Ранее подобное уже происходило с электромобилями, которые сначала можно было ввезти в РФ уже растаможенными. Теперь же разрешено проводить эту процедуру только на территории России, добавил он.

"То же самое касалось машин, ввозимых с занижением таможенной стоимости через Киргизию и Казахстан. Принцип единый: все, что было недоплачено при ввозе, российская таможня вправе потребовать доплатить. Например, НДС в Киргизии составляет 12%, в России – 22%. Эта разница и ляжет в итоге на покупателя", – пояснил Кадаков.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр отметил, что вопрос коснется конкретно автомобилей, которые проходили таможенную очистку не в России, а в странах Таможенного союза ЕАЭС. В первую очередь там, где системно занижалась стоимость.

"Белоруссия, Казахстан и Армения в таких схемах замечены не были. Однако есть другие государства (например, Киргизия), где стоимость автомобилей при декларировании намеренно занижалась. Именно для таких случаев будет произведен доначет платежей", – подчеркнул специалист в разговоре с Москвой 24.

Причем ограничений по мощности двигателя в данной ситуации нет: мера коснется всех машин, которые прошли таможенную "очистку" с нарушением правил. При этом конкретные цифры доначислений Хайцеэр не назвал, поскольку нет открытой статистики по каждому случаю.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Однако существует методика: Минпромторг ведет список рекомендуемых розничных цен на автомобили. Если, условно, реальная рыночная стоимость машины составляет 1 миллион рублей, а в одной из стран Таможенного союза она была задекларирована как 500 тысяч, – пошлины и сборы рассчитывались с заниженной суммы. Соответственно, при выявлении такого расхождения будет произведен доначет, исходя из реальной стоимости.

Если же занижения не было, корректировка ограничится только разницей в ставках НДС, заключил Хайцеэр.

