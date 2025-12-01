Форма поиска по сайту

Минпромторг заявил, что новый утильсбор не затронет около 80% покупателей в РФ

Фото: depositphotos/blnt07

Новая схема расчета утилизационного сбора не коснется примерно 80% российских потребителей. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Он отметил, что почти 80% текущего парка автомобилей составляют машины с двигателем до 160 лошадиных сил – на них не распространяется корректировка утильсбора. Кроме того, два прошлых этапа индексации утильсбора не вызвали драматичного роста цен на авто. Избежать этого удалось в том числе за счет больших запасов автомобилей на складах.

"Конечно, это во многом связано с фактором в том числе достаточно высоких стоков, которые формировались с середины прошлого года после объявления предыдущей индексации утилизационного сбора. То есть это тоже оказывало влияние на рынок", – приводит ТАСС слова Алиханова.

Министр рассказал, что число проданных новых легковых автомобилей в текущем году может составить 1,3–1,35 миллиона. В прошлом году продажи в легковом сегменте составляли 1,554 миллиона автомобилей.

Более 350 миллиардов рублей планируется инвестировать в перезапущенные после ухода иностранных компаний автозаводы, при этом почти 115 миллиардов уже вложено в их перезапуск. В частности, автомобильные площадки в Шушарах и Нижнем Новгороде (бывшие заводы Toyota и Volkswagen. – Прим. ред.) планируется перезапустить в 2026 году.

Объем средств, которые были направлены на программы льготного автокредитования и лизинга для поддержки спроса на отечественные автомобили с 2022 года, составил примерно 140 миллиардов рублей.

Минпромторг также ведет активную работу с автопроизводителями в стране для перехода на российскую автоэлектронику, добавил Алиханов.

Новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей вступают в силу с 1 декабря 2025 года. Теперь базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Минпромторг намерен сохранить отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов со специальным инвестиционным контрактом (СПИК) в 2026 году. В настоящее время ведомство работает над корректным запуском соответствующей нормативно-правовой базы.

Правительство также прорабатывает вопрос освобождения газомоторного транспорта от утильсбора. Соответствующая мера указана в проекте Плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года.

