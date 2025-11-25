Минпромторг намерен сохранить отсрочку уплаты утильсбора для автоконцернов в 2026 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минпромторг намерен сохранить отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов со специальным инвестиционным контрактом (СПИК) в 2026 году. Об этом заявил замглавы ведомства Альберт Каримов.

Предполагается, что концерты, заключившие СПИК, смогут уплачивать утильсбор за IV квартал 2024 года и за I–III кварталы текущего года до середины декабря.

"Одна из важных мер – это уже становящаяся традиционной для наших локализованных производителей отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос будет еще обсуждаться, и мы рассчитываем реализовать этот механизм и в следующем году", – цитирует Каримова "Интерфакс".

По его словам, в настоящее время ведомство работает над корректным запуском соответствующей нормативно-правовой базы.

Ранее стало известно, что правительство прорабатывает вопрос освобождения газомоторного транспорта от утильсбора. Соответствующая мера указана в проекте Плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года. В Минэнерго, в свою очередь, сообщили, что всецело поддерживают установление льгот для данного вида транспорта.