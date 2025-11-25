Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 15:07

Экономика

Минпромторг намерен сохранить отсрочку уплаты утильсбора для автоконцернов в 2026 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минпромторг намерен сохранить отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов со специальным инвестиционным контрактом (СПИК) в 2026 году. Об этом заявил замглавы ведомства Альберт Каримов.

Предполагается, что концерты, заключившие СПИК, смогут уплачивать утильсбор за IV квартал 2024 года и за I–III кварталы текущего года до середины декабря.

"Одна из важных мер – это уже становящаяся традиционной для наших локализованных производителей отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос будет еще обсуждаться, и мы рассчитываем реализовать этот механизм и в следующем году", – цитирует Каримова "Интерфакс".

По его словам, в настоящее время ведомство работает над корректным запуском соответствующей нормативно-правовой базы.

Ранее стало известно, что правительство прорабатывает вопрос освобождения газомоторного транспорта от утильсбора. Соответствующая мера указана в проекте Плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года. В Минэнерго, в свою очередь, сообщили, что всецело поддерживают установление льгот для данного вида транспорта.

"Деньги 24": продажи новых автомобилей в РФ в октябре установили абсолютный рекорд

Читайте также


экономикатранспорт

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика