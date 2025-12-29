Сомнолог Кудинов: восстановить сон после праздников поможет сдвиг времени подъема

Фото: depositphotos/choreograph

Восстановить режим сна после новогодних праздников поможет смещение времени пробуждения на 1–1,5 часа раньше. Об этом в разговоре с Pravda.Ru заявил врач-сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, главная трудность после длительных выходных заключается в изменении привычных биоритмов, что вызывает состояние "социального джетлага". При резком возвращении к рабочему графику организм испытывает стресс, а сон становится поверхностным или затрудненным.

"Главным правилом гигиены сна является необходимость просыпаться в одно и то же время, независимо от выходных и праздников. Во время каникул мы обычно ложимся и встаем позже, поэтому после их окончания организму нужно время, чтобы адаптироваться. Для этого стоит за три дня до выхода на работу начинать вставать раньше – примерно на час-полтора ежедневно, постепенно возвращая привычный режим сна", – рассказал специалист.

Людям, у которых уже есть проблемы со сном, нужно особенно внимательно относиться к режиму отдыха, уточнил Кудинов. Он подчеркнул, что даже во время каникул не следует менять время подъема, чтобы не сбивать естественные ритмы организма.

Ранее врач-терапевт Ксения Островская назвала попытки "отоспаться" в выходные дни неэффективными. По ее мнению, такие действия нарушают биоритмы, ухудшают выработку мелатонина и усиливают усталость. Она посоветовала придерживаться единого режима сна.