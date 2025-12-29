Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 21:32

Общество
Главная / Новости /

Сомнолог Кудинов: восстановить сон после праздников поможет сдвиг времени подъема

Сомнолог дал советы по восстановлению режима сна после новогодних праздников

Фото: depositphotos/choreograph

Восстановить режим сна после новогодних праздников поможет смещение времени пробуждения на 1–1,5 часа раньше. Об этом в разговоре с Pravda.Ru заявил врач-сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, главная трудность после длительных выходных заключается в изменении привычных биоритмов, что вызывает состояние "социального джетлага". При резком возвращении к рабочему графику организм испытывает стресс, а сон становится поверхностным или затрудненным.

"Главным правилом гигиены сна является необходимость просыпаться в одно и то же время, независимо от выходных и праздников. Во время каникул мы обычно ложимся и встаем позже, поэтому после их окончания организму нужно время, чтобы адаптироваться. Для этого стоит за три дня до выхода на работу начинать вставать раньше – примерно на час-полтора ежедневно, постепенно возвращая привычный режим сна", – рассказал специалист.

Людям, у которых уже есть проблемы со сном, нужно особенно внимательно относиться к режиму отдыха, уточнил Кудинов. Он подчеркнул, что даже во время каникул не следует менять время подъема, чтобы не сбивать естественные ритмы организма.

Ранее врач-терапевт Ксения Островская назвала попытки "отоспаться" в выходные дни неэффективными. По ее мнению, такие действия нарушают биоритмы, ухудшают выработку мелатонина и усиливают усталость. Она посоветовала придерживаться единого режима сна.

Ученые рассказали, как сны влияют на жизнь человека

Читайте также


общество

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика