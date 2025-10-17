Врач Островская: попытки "отоспаться" в выходные неэффективны

Фото: 123RF.com/pressmaster

Попытки "отоспаться" в выходные дни являются неэффективными. Такой сдвиг графика сна организм воспримет в качестве смены часового пояса, сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-терапевта Ксению Островскую.

По ее словам, подобные попытки нарушают биоритмы, ухудшают выработку мелатонина и усиливают усталость.

"Гораздо полезнее придерживаться единого режима, и даже в выходные дни. Взрослому человеку необходимо от 7 до 9 часов сна в сутки. Легкий недосып допустимо компенсировать коротким дневным отдыхом в течение 20–30 минут", – отметила специалист.

Как пояснила врач, такой отдых восстановит внимание и снизит уровень стресса. Осенью при сокращении светового дня Островская порекомендовала ложиться раньше, не пользоваться гаджетами перед сном и больше находиться на улице днем.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая посоветовала для улучшения качества сна и поддержания циркадных ритмов ложиться и просыпаться в одно время, а также отложить гаджеты за 30–60 минут до сна. Лучше почитать или помедитировать. Для снижения усталости допустим и недолгий дневной сон.

