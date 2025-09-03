Терапевт Астафьева назвала главные утренние ритуалы для продуктивного дня

Умеренные тренировки, питательный завтрак и отказ от новостной ленты сразу после пробуждения – эти утренние ритуалы могут стать залогом продуктивного дня. Расскажем, что еще рекомендуется делать в первые часы после пробуждения, чтобы зарядиться позитивным настроением на весь день.
Главное – высыпаться
Никакие утренние ритуалы не помогут зарядиться энергией на весь рабочий день, если систематически нарушается режим сна и человек не высыпается, рассказала Москве 24 терапевт и психолог Марина Астафьева.
По ее словам, важно спать в среднем восемь часов в сутки, так как организму нужно успеть восстановиться. Здоровый сон благотворно влияет и на пищеварительные, и на эмоциональные процессы, протекающие в организме.
Еще один важный утренний ритуал – здоровый завтрак. Астафьева рекомендовала включить в первый прием пищи белки и углеводы, и для этого необязательно есть продукты с содержанием сахара. Лучше сделать выбор в пользу каши и цельнозернового хлеба, из которого можно приготовить бутерброд с овощами или сливочным маслом, посоветовала врач.
Третий важный ритуал, гарантирующий позитивный настрой на день, – умеренная физическая активность. Комплекс утренней зарядки на 15 минут, состоящий из несложных упражнений, и танцы под любимую музыку подойдут для того, чтобы взбодриться, поделилась Астафьева.
Говоря о пользе кардиотренировок по утрам, врач рекомендовала отдать предпочтение ходьбе.
"Если утром позволяет время, силы и есть желание, то лучше отказаться от общественного транспорта или машины и пройтись пешком до места работы", – заявила Астафьева.
Утром нужно постараться сохранять позитивный настрой: не ссориться с близкими, не нервничать из-за мелких бытовых неурядиц. Также важно не пытаться успеть сделать утром дела, которые не получилось выполнить накануне, добавила психолог.
"Все запланированное нужно делать не в спешке, чтобы утро прошло спокойно. Лучший вариант – перенести невыполненные задачи на вечер, либо на другой день. Спешить, нервничать и ругаться утром не стоит", – указала врач.
"Не читайте до обеда советских газет"
В свою очередь, врач-терапевт Александр Барвинский рекомендовал отказаться от проверки новостной ленты сразу после пробуждения, так как это негативно отражается на психике.
Врач объяснил, что нервная и гормональная системы организма имеют определенные особенности в утренние часы. Во время пробуждения тело человека постепенно активируется – отходит от состояния сна. Это сопровождается естественным повышением кортизола, гормона стресса.
Кроме того, полезно вообще отказаться от гаджетов в первый час бодрствования, добавил терапевт.
"Желательно получать с утра какие-то приятные новости, хорошие сообщения, но это не всегда возможно. Мы просыпаемся и сразу же начинаем читать про то, что где-то что-то перестало работать и так далее, а это может задать не очень хороший тон всему последующему дню", – отметил Барвинский.
Также специалист посоветовал установить в качестве сигнала будильника приятную мелодию. Звуки должны быть нарастающими, а не резкими, рассказал Барвинский. Также можно использовать специальные шторы или ставни, которые будут автоматически открываться, и в комнате постепенно станет светлее.
Врач подчеркнул, что такие мягкие и естественные способы пробуждения обеспечат хорошее настроение на весь день.