Терапевт Астафьева назвала главные утренние ритуалы для продуктивного дня

Умеренные тренировки, питательный завтрак и отказ от новостной ленты сразу после пробуждения – эти утренние ритуалы могут стать залогом продуктивного дня. Расскажем, что еще рекомендуется делать в первые часы после пробуждения, чтобы зарядиться позитивным настроением на весь день.

Главное – высыпаться

Никакие утренние ритуалы не помогут зарядиться энергией на весь рабочий день, если систематически нарушается режим сна и человек не высыпается, рассказала Москве 24 терапевт и психолог Марина Астафьева.

По ее словам, важно спать в среднем восемь часов в сутки, так как организму нужно успеть восстановиться. Здоровый сон благотворно влияет и на пищеварительные, и на эмоциональные процессы, протекающие в организме.





Марина Астафьева терапевт, психолог Именно во время отдыха ночью мозг обрабатывает всю информацию, полученную за день: все плохое уходит, хорошее – активизируется. В голову приходят интересные идеи, мозг находит решения проблем. Мы просыпаемся утром и знаем, какую нам надо открыть дверь для того, чтобы решить все сложности.

Еще один важный утренний ритуал – здоровый завтрак. Астафьева рекомендовала включить в первый прием пищи белки и углеводы, и для этого необязательно есть продукты с содержанием сахара. Лучше сделать выбор в пользу каши и цельнозернового хлеба, из которого можно приготовить бутерброд с овощами или сливочным маслом, посоветовала врач.





Марина Астафьева терапевт, психолог При этом нельзя переедать, еда не должна быть тяжелой. Также не рекомендуется есть продукты, которые могут вызвать вздутие живота, то есть бобовые, калорийную выпечку. Главное помнить – завтрак должен быть легким, но сытным.

Третий важный ритуал, гарантирующий позитивный настрой на день, – умеренная физическая активность. Комплекс утренней зарядки на 15 минут, состоящий из несложных упражнений, и танцы под любимую музыку подойдут для того, чтобы взбодриться, поделилась Астафьева.

Говоря о пользе кардиотренировок по утрам, врач рекомендовала отдать предпочтение ходьбе.

"Если утром позволяет время, силы и есть желание, то лучше отказаться от общественного транспорта или машины и пройтись пешком до места работы", – заявила Астафьева.

Утром нужно постараться сохранять позитивный настрой: не ссориться с близкими, не нервничать из-за мелких бытовых неурядиц. Также важно не пытаться успеть сделать утром дела, которые не получилось выполнить накануне, добавила психолог.

"Все запланированное нужно делать не в спешке, чтобы утро прошло спокойно. Лучший вариант – перенести невыполненные задачи на вечер, либо на другой день. Спешить, нервничать и ругаться утром не стоит", – указала врач.

"Не читайте до обеда советских газет"

В свою очередь, врач-терапевт Александр Барвинский рекомендовал отказаться от проверки новостной ленты сразу после пробуждения, так как это негативно отражается на психике.

Врач объяснил, что нервная и гормональная системы организма имеют определенные особенности в утренние часы. Во время пробуждения тело человека постепенно активируется – отходит от состояния сна. Это сопровождается естественным повышением кортизола, гормона стресса.





Александр Барвинский врач-терапевт С утра он повышается естественным образом. Вместе с ним происходит повышение других гормонов, отвечающих за активность, в частности адреналина, норадреналина. Если в этот период сразу же начать утро "с советской газеты", то реакция психики на некоторые новости может быть более выраженной, нежели она была бы днем.

Кроме того, полезно вообще отказаться от гаджетов в первый час бодрствования, добавил терапевт.

"Желательно получать с утра какие-то приятные новости, хорошие сообщения, но это не всегда возможно. Мы просыпаемся и сразу же начинаем читать про то, что где-то что-то перестало работать и так далее, а это может задать не очень хороший тон всему последующему дню", – отметил Барвинский.

Также специалист посоветовал установить в качестве сигнала будильника приятную мелодию. Звуки должны быть нарастающими, а не резкими, рассказал Барвинский. Также можно использовать специальные шторы или ставни, которые будут автоматически открываться, и в комнате постепенно станет светлее.

Врач подчеркнул, что такие мягкие и естественные способы пробуждения обеспечат хорошее настроение на весь день.