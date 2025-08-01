Психолог Лебедева: попытки "ворваться" в рабочие будни закончатся стрессом

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Попытки "ворваться" в рабочие будни могут закончиться стрессом, рассказала Москва 24 кандидат психологических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Лебедева.

"Постотпускной стресс – это не клинический диагноз, но вполне реальное эмоциональное состояние. Оно возникает, когда контраст между свободной и интересной жизнью во время отпуска и рабочими обязанностями становится слишком сильным, что приводит к плохому настроению, умственному переутомлению и потере мотивации", – отметила специалист.

Эксперт добавила, что отпуск вызывает выброс дофамина. После отдыха уровень этого гормона падает и возникает легкое чувство хандры. Если в таком состоянии возвращаться к рутинной работе, человека начнут одолевать постоянная грусть и опустошение, усталость. Несмотря на достаточный сон, возникнут трудности с концентрацией внимания или выполнением задач, тревожность, раздражительность, перепады настроения, а также отсутствие мотивации или интереса к работе.

Чтобы предотвратить или свести к минимуму постотпускной стресс, психолог посоветовала планировать свое возвращение так же тщательно, как и саму поездку. В частности, перед отъездом лучше оставить дом в чистоте, так как человек чувствует себя спокойнее, если там чисто и все разложено по местам.

Кроме того, необходимо дать себе один-два дня на адаптацию. За это время можно успеть распаковать вещи, купить продукты, приготовить еду на будущий день, чтобы не заниматься этим после работы.

Одна из причин, по которой отпуск кажется таким замечательным, связана с ожиданием радости (пляжа, еды, заката). Но по возвращении домой возникает ощущение, что какое-то время следует воздерживаться от досуга, так как отдых только что закончился.

"Однако исследования показывают, что планирование приятных занятий после отпуска может помочь в период восстановления, особенно если занятие способствует расслаблению. Так что смело планируйте массаж или поход в любимую кофейню через день или два после возвращения", – пояснила Лебедева

Специалист добавила, что в первые рабочие дни не рекомендуется ставить важные дела и встречи, лучше начать с легким привычных задач. Так адаптация пройдет плавно, а постотпускной стресс будет протекать менее заметно.

Ранее психолог рассказал, почему происходит выгорание на работе. По словам специалиста, от такой проблемы чаще всего страдают люди в возрасте от 25 до 34 лет. В этот период жизни мозг и тело человека работают на пределе возможностей, однако системы самоконтроля и стрессоустойчивости только формируются. Организм не справляется с нагрузкой.