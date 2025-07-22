Психолог Цветков: выгорание на работе происходит из-за сбоя в организме

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Выгорание на работе случается из-за сбоя в организме, при котором меняется работа зоны префронтальной коры головного мозга. Она отвечает за концентрацию и контроль эмоций, сообщает "Радио 1" со ссылкой на психолога Романа Цветкова.

По его словам, эмоциональное выгорание – это не просто усталость, а глубокое истощение всех ресурсов.

"Нейронаука говорит, что в возрасте от 25 до 34 лет, если у человека трудовая деятельность умственная, то он работает на пике потенциала своих возможностей за счет молодости и мотивации. Но физиологически системы самоконтроля и стрессоустойчивости только формируются, у них нет твердой базы", – отметил специалист.

Помочь справиться с нагрузкой может кортизол. Тем не менее при длительном воздействии он угнетает иммунную систему, нарушает сон и подавляет выработку дофамина и серотонина, пояснил эксперт.

Цветков добавил, что выгорание становится следствием игнорирования собственного эмоционального состояния. Он посоветовал относиться к себе внимательно и не перегружать организм.

Ранее нейробиолог Венди Сузуки рассказала, что человеческий мозг может копировать чужие эмоции, в том числе тревожность и злость, из-за чего организм ощущает усталость и опустошение. Однако упадок сил при воздействии чужого эмоционального состояния порой трудно объяснить логикой.

В качестве способа борьбы с таким состоянием эксперт рекомендовала научиться отделять собственные переживания от чужих.