Психолог Игнатьева: симптомом выгорания является потеря смысла в работе

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Профессиональное выгорание – это сигнал о необходимости перемен, который важно услышать и принять вовремя, рассказала психоаналитический психотерапевт и психолог Мария Игнатьева в беседе с газетой "Известия".

С выгоранием сталкивается каждый четвертый сотрудник, особенно представители помогающих профессий и специалисты в высокотехнологичных отраслях, отметила эксперт.

Первым симптомом является потеря смысла в работе, когда она превращается в рутину без мотивации. Вторым признаком Игнатьева назвала ощущение нехватки времени, даже когда задач не так много. Также психотерапевт указала на такой симптом, как хроническая усталость, которая ощущается даже после отдыха. Кроме того, человек с выгоранием снижает активность до минимального уровня, выполняя только необходимый минимум.

Игнатьева подчеркнула, что важно не игнорировать эти признаки, а первым шагом может стать полноценный отпуск с переключением внимания на личные потребности. Однако, если это не помогает, стоит обратиться к руководству и рассказать о проблемах, которые вызваны увеличением нагрузки.

Психолог добавила, что в некоторых случаях единственным способом решения проблемы будет смена работы или профессиональной сферы, а психотерапия может помочь разобраться с внутренними переживаниями и стрессом.

Кроме того, одна из самых важных потребностей человека – это здоровый сон, который помогает восстановиться после тяжелого дня и поддерживает организм в тонусе. Психолог и кинезиолог Мария Роднова в разговоре с Life.ru дала советы, как лучше засыпать.

Эксперт подчеркнула, что для улучшения качества сна необходимо ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные, так как это поможет настроить внутренние часы. В спальне важно иметь плотные шторы, чтобы в комнате была темнота, а также делать проветривание. Оптимальная температура для сна составляет 18–20 градусов.

Роднова отметила, что перед сном нужно расслабиться и отвлечься от забот с помощью теплой ванны, чтения или спокойной музыки. Переутомление не помогает уснуть, а загоняет человека в "замкнутый круг".

"Если человек переутомился днем – неважно, физически или умственно – организм вряд ли сможет погрузиться в глубокий сон, который "перезагружает" его нервную систему. А поверхностный сон плохо влияет на эмоциональное состояние человека и его когнитивные способности", – объяснила специалист.

Роднова посоветовала ограничить использование гаджетов перед сном, так как синий цвет экрана мешает выработке мелатонина, то есть гормона, который регулирует сон. Качество засыпания улучшит ароматерапия с лавандой, ромашкой или мятой.

На качество сна влияет и питание, отметила эксперт. На ночь стоит избегать сладкой и тяжелой пищи. А вот орехи, миндаль и молочные продукты богаты магнием и триптофаном и способствуют выработке серотонина и мелатонина, необходимых для хорошего сна.

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