Психолог Белявская: когда мы едим одно и то же, дофаминовая система прекращает работать

Фото: depositphotos/pressmaster

Гастрономическая усталость, при которой даже любимые блюда начинают надоедать, возникает при употреблении одной и той же еды длительное время и прекращения реакции дофаминовой системы. Об этом "Газете.ру" рассказала психолог Влада Белявская.

Эксперт пояснила, что вкусовые рецепторы привыкают к одинаковой еде, из-за чего возникает сенсорно-специфическое чувство сытости, оно подталкивает к более разнообразному питанию. При этом гастрономическая усталость может приводить и к перееданию.

"Когда мы не получаем удовольствия от привычной еды, мозг начинает искать замену: после сытного приема пищи хочется съесть что-то вкусное – печенье, шоколад или чипсы. Это происходит не потому что мы голодны, а потому что ищем удовольствие, которое недополучили во время основного приема пищи", – объяснила Белявская.

Для недопущения гастрономической усталости эксперт рекомендовала разнообразить питание, в том числе за счет новых сочетаний ингредиентов. Вкусная еда подарит мозгу новые сенсорные впечатления, перестанет быть рутиной и вновь станет источником удовольствия.

Кроме того, психолог посоветовала во время еды не отвлекаться на гаджеты, а сосредоточиться на вкусе и текстуре продуктов. Также можно заранее планировать приемы пищи, делать заготовки и закупать продукты на неделю.

"Еда – это не только топливо, но и способ позаботиться о себе. Если вы даете себе возможность полноценно поесть, делаете паузы в течение дня, то помогаете себе бороться со стрессом и выгоранием, а значит, будете чувствовать себя лучше", – добавила Белявская.

В свою очередь, иммунолог-аллерголог Видновской больницы Наталья Попова предупредила о риске возникновения реакции на продукты красного цвета. По ее словам, часто аллергия проявляется из-за непереносимости ликопина или гистамина, а не из-за самого пигмента, передает News.ru.

"Часто сталкиваюсь с пациентами, которые говорят, что у них аллергия на все красное. Я задаю им простой вопрос: "На свеклу тоже?" На что часто слышу отрицательный ответ. Почему возникает путаница? Продукты красного цвета разнообразны: от яблок и малины до перца и граната. Красный пигмент обусловлен содержанием ликопина, который сам по себе не вызывает аллергию. Однако реакция организма возможна из-за непереносимости ликопина или гистамина, содержащегося в некоторых продуктах", – пояснила эксперт.

Попова рекомендовала обращать внимание на состав продуктов, особенно на красители, часто встречающиеся в сладостях и газировке. Кроме того, следует регулировать объем потребляемой еды. По словам Поповой, настоящая аллергия проявляется даже при малых дозах съеденного, а псевдоаллергия – только при больших количествах.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказывал, что пропуск ужина вызывает у организма стресс и приводит к долгому засыпанию. Он отметил, что голод активизирует в организме работу гормональной системы и провоцирует синтез кортизола – гормона стресса.

