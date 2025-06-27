Черника, земляника, смородина и крыжовник появились на московских ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Чернику, землянику, смородину и крыжовник разных сортов можно купить на столичных ярмарках выходного дня. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Ягоды позволяют укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и сохранить молодость. Например, в чернике есть много антоцианов, которые полезны для зрения и кишечника. В свою очередь, земляника благодаря содержащемуся в ней витамину C позволяет бороться с простудами.

Кроме того, смородина является природным антисептиком – ее листья можно использовать в соленьях, лимонадах и чае, а сами ягоды применяются для лечения ангины. В крыжовнике содержатся пектины, которые выводят токсины. Ранее соком этой ягоды лечили кожные воспаления.

При этом все вышеперечисленные ягоды можно не только употреблять в свежем виде, но и сушить или замачивать. Из них можно делать компот или варенье. В частности, чернику часто используют для приготовления начинки пирога, землянику – для джема, смородину – для морсов и желе, а крыжовник – для маринадов и соусов к мясу.

Один из участников московской ярмарки на проспекте Маршала Жукова Антон рассказал, что нормальной порцией является одна-две чашки ягод. По его словам, такое количество наполнит организм натуральными витаминами и пищевыми волокнами, которые нужны для хорошего самочувствия.

Каждый фермер, поставляя ягоды на ярмарку, гарантирует качество и свежесть товара. Перед отправкой товаров на прилавки его проверяют специалисты столичной ветеринарной службы.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с начала этого года на столичных ярмарках выходного дня побывали два миллиона покупателей. Там представлены фермерские продукты из более чем 40 российских регионов. В основном у горожан пользуются спросом овощи и фрукты из Тамбовской и Липецкой областей, Краснодарского края и Крыма.

