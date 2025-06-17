Черешня и вишня появились на прилавках столичных ярмарок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На ярмарках выходного дня в Москве можно купить черешню и вишню. Об этом сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг, передает портал мэра и правительства столицы.

Чуть ранее на прилавках появлялись ягоды из южных регионов страны, но теперь ассортимент расширился за счет поставок из Липецкой, Воронежской, Тульской, Нижегородской и других областей.

Ранние сорта вишни известны своим кисло-сладким вкусом. К ним относятся "молодежная", "владимирская" и "студенческая". Среди черешни фигурируют "фатеж", "рондо" и "ревна" – плоды ягоды достаточно крупные, а мякоть легко отделяется от косточки.

В вишне и черешне есть необходимые витамины и микроэлементы. В частности, эти ягоды полезны для пищеварения и помогают улучшить качество сна. Например, в плодах вишни содержится кумарин, снижающий риск тромбоза, а также цинк, йод, витамины A, C, Е и группы В. В черешне есть кальций, калий, магний, фосфор и железо.

Мякоть вишни можно добавлять в выпечку или десерты. Также из нее делают варенье, компоты и соусы. Черешню можно добавить в салат и снабдить блюдо орехами, говядиной и адыгейским сыром.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что с начала 2025 года на столичных ярмарках выходного дня побывали 2 миллиона покупателей. Там представлены фермерские продукты из более 40 российских регионов. В основном у горожан пользуются спросом овощи и фрукты из Тамбовской и Липецкой областей, Краснодарского края и Крыма.

