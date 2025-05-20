20 мая, 09:15Мэр Москвы
Мэр Москвы: 2 млн покупателей посетили ярмарки выходного дня с начала года
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала 2025 года ярмарки выходного дня посетили два миллиона покупателей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Мэр отметил, что ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью у москвичей. Там представлены свежие фермерские продукты из более 40 российских регионов.
В основном у горожан пользуются спросом овощи и фрукты, которые привозят из Тамбовской и Липецкой областей, Краснодарского края и Крыма. Также оценили покупатели и рыбу, чаще всего поставляющуюся из Мурманской области.
В январе 2025-го в столице появились и круглогодичные ярмарки, а с 11 апреля начали работу сезонные точки. Собянин напомнил, что всего в городе открыто свыше 50 ярмарок выходного дня.
Ранее в Москве была завершена подготовка ярмарок к летнему сезону. Специалисты проверили торговое и климатическое оборудование, а также очистили и заменили фильтры в системах кондиционирования торговых площадок. Это помогает уменьшить риск нарушения температурного режима хранения товаров.
Свежая клубника появилась на столичных рынках и в магазинах