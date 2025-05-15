Подготовка ярмарок к летнему сезону завершилась в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершилась подготовка ярмарок к летнему сезону, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты проверили торговое и климатическое оборудование, очистили и заменили фильтры в системах кондиционирования торговых площадок. Это помогает свести к минимуму риск перегрева и нарушения температурного режима хранения товаров. Благодаря этому круглогодичные павильоны работают без перебоев, обеспечивая участников ярмарок надежной инфраструктурой, а покупателей – качественными продуктами.

На столичных ярмарках представлена свежая фермерская продукция из более чем 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество своих товаров. Сотрудники столичного комитета ветеринарии проверяют ее перед выставлением на прилавок.

Павильоны расположены недалеко от станций метро и в других оживленных местах. Они оснащены необходимым оборудованием, что делает их удобными для посещения в любое время года.

В настоящее время на прилавках ярмарок появились фрукты, овощи и ягоды, которые обычно начинают продаваться в начале лета. Например, москвичи уже могут купить голубику, черешню и шпинат.

Шпинат доступен в павильонах по адресам Дубравная улица, дом 35, и улица Маршала Жукова, дом 24. Голубику же можно найти на ярмарках в ЮАО и ЮВАО.