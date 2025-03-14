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14 марта, 23:15

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"Мой район. Новости": на московских ярмарках представлены продукты для аллергиков

"Мой район. Новости": на московских ярмарках представлены продукты для аллергиков

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Москвичи, страдающие от аллергии, могут найти подходящие продукты на столичных ярмарках. Врачи рекомендуют аллергикам выбирать овощи белого и зеленого цветов, такие как белокочанная и цветная капуста, брокколи, кабачки, картофель и спаржа. Эти продукты широко представлены на ярмарках, в том числе в районе Хорошёво-Мнёвники.

Кроме овощей, для аллергиков полезны кисломолочные продукты, такие как творог, кефир и йогурт без добавок. Также важно включать в рацион белок животного происхождения: нежирное мясо индейки, курицу или говядину, отмечают специалисты.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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