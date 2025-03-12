Пять ЖК появятся по программе реновации в Лосиноостровском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Пять жилых комплексов (ЖК) возведут по программе реновации в Лосиноостровском районе Москвы, рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский.

Суммарная площадь новостроек составит свыше 96 тысяч квадратных метров. Здания возведут на Изумрудной и Тайнинской улицах.

"В двух жилых комплексах, которые строят на Изумрудной улице, предусмотрено 338 квартир с готовой улучшенной отделкой. А в трех новостройках на Тайнинской – 566 квартир", – добавил руководитель ведомства.

В подъездах новостроек сделают помещения для консьержей и колясочные. При этом первые этажи будут нежилыми – там в будущем смогут открыться объекты социально-бытового назначения.

Кроме того, вокруг новостроек благоустроят и озеленят придомовую территорию, установят детские и спортивные площадки, создадут места для отдыха, наружное освещение и поставят камеры видеонаблюдения.

ЖК возводятся в Лосиноостровском районе с уже развитой инфраструктурой. Рядом есть не только учебные заведения и медицинские центры, но и магазины, кафе и парк "Торфянка".

"Строительство всех домов по реновации в Лосиноостровском районе проходит под контролем Мосгосстройнадзора. За время возведения пяти объектов суммарно проведено уже 40 выездных проверок", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее Овчинский заявлял, что программу по реновации столичного жилья продолжат после 2032 года. В новую волну могут попасть жители старого фонда. Город уже имеет опыт, наработки и нужные технологии, чтобы сделать процесс обновления жилья постоянным. Главным условием для реновации дома, как и раньше, будет желание жителей.

