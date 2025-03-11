Участок бывшей промзоны в Царицыне реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Часть бывшей промзоны Котляково в районе Царицыно реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Работы пройдут на участке площадью 10,31 гектара, из которых 8,07 гектара реорганизуют.

"Всего здесь планируется построить 210,5 тысячи квадратных метров различной недвижимости. На первых этажах новостроек откроют магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса", – сказал заммэра.

Благодаря проекту появится 1,2 тысячи рабочих мест. Вложения в его реализацию оцениваются в 65,2 миллиарда рублей.

Участок располагается на пересечении Деловой улицы и Кавказского бульвара рядом со станцией Чертаново Московской железной дороги.

"Общая площадь жилых домов для целей программы реновации составит 165,3 тысячи квадратных метров. На придомовой территории появятся детские, спортивные площадки и парковки", – подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Также там появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 17,9 тысячи квадратных метров. Кроме того, на территории планируется возвести две улицы и реконструировать еще две, общая протяженность которых составляет 1,29 километра.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в Южном Царицыне построят и дома по программе реновации с общей площадью квартир более чем 107 тысяч "квадратов". Они будут рассчитаны на 3,9 тысячи человек.

В подъездах новостроек специалисты оборудуют помещения для консьержей и колясочные, а сами здания оснастят автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Ранее стало известно о реорганизации другого участка в рамках КРТ, расположенного в Войковском районе Москвы. На Нарвской улице на месте устаревших построек возведут новую жилую недвижимость. Работы будут вестись на протяжении пяти лет. При этом вложения в развитие площадки составят около 3,24 миллиарда рублей.

