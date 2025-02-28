Оператор реорганизует участок в Войковском районе по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок площадью 0,47 гектара будет реорганизован в Войковском районе по программе комплексного развития территорий (КРТ). Эта работа будет поручена оператору, которого назначит город, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Планируется, что на участке, расположенном по адресу Нарвская улица, владение 3А, на месте устаревших зданий будет построено жилье. В дальнейшем его используют для целей программы реновации и иных нужд Москвы. Работы будут вестись на протяжении пяти лет.

При этом вложения в развитие площадки будут равны примерно 3,24 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от проекта составит около 9,54 миллиона рублей.

При этом данный проект станет вторым из тех, которые реализуют в Войковском районе, отметил Ефимов. В общей сложности на его территории будут реорганизованы 22,5 гектара земли, где планируется возвести около 570 тысяч квадратных метров различной недвижимости. За счет этого на территории района можно будет создать свыше 1,5 тысячи рабочих мест.

Данная площадка находится недалеко от станций Московского центрального кольца (МЦК) Балтийская и Коптево. При этом предполагается, что застройка на этом месте станет частью сложившегося микрорайона, который уже обладает развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

"По проекту здесь появится 18,8 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для целей программы реновации и иных нужд города. На первом этаже жилого комплекса разместят магазины, кафе, рестораны и различные службы бытового сервиса", – рассказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Также планируется озеленить прилегающую территорию, создать там детские и спортивные площадки и обустроить зоны для променада и отдыха. Таким образом, в результате комплексного преобразования столичных кварталов горожане получат не только современное жилье, но и качественную городскую среду.

При этом строительство жилых домов в рамках данного проекта позволит обеспечить новой недвижимостью почти 400 москвичей, уточнил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. В каждой из этих квартир будет готовая улучшенная отделка, что позволит переехать в них сразу после получения.

Вместе с тем в подъездах планируется оборудовать помещения для консьержей, колясок и велосипедов, а также установить пассажирские и грузовые лифты. Кроме того, на придомовой территории будут установлены наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

Также до конца 2025 года в Москве планируется провести девять аукционов на право КРТ части бывших промзон и неэффективно используемых участков.

Привлеченные инвесторы смогут возвести в рамках проектов более 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. В общей сложности объем инвестиций оценивается в 906 миллиардов рублей. После реорганизации участков будет создано порядка 14,5 тысячи рабочих мест.