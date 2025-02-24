Участок в Бабушкинском районе будет реорганизован по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неэффективно используемый участок в Бабушкинском районе на северо-востоке столицы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения был опубликован на сайте правительства Москвы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь участка составляет 3,43 гектара, он расположен на Енисейской улице. Предполагается, что там появится современный благоустроенный квартал с жильем, которое будет использоваться при реализации программы реновации.

В общей сложности планируется построить 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости. При этом вложения в развитие площадки оцениваются в 10,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 44,1 миллиона рублей, отметил Ефимов.

Данный участок находится в районе, где уже сложилась общественная и социальная инфраструктура. Неподалеку от него также расположена станция метро "Свиблово".

В соответствии с планом, там возведут современные дома, общая площадь которых составит 74,5 тысячи квадратных метров. При этом первые этажи жилых комплексов будут отданы под открытие магазинов, кафе, ресторанов и сервисных мастерских.

"Также на участке построят многоэтажный паркинг на 300 машино-мест площадью 15,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже здания появится многофункциональный центр с магазинами, кафе и ресторанами. В итоге город получит свыше 70 рабочих мест", – рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

При этом сам участок будет озеленен и благоустроен. Во дворах жилых комплексов появятся детские и спортивные площадки, специалисты также проложат там новые дороги.

Общая площадь квартир в этих жилых комплексах превысит 40 тысяч квадратных метров. Таким образом, город сможет обеспечить новым жильем по программе реновации почти 1,5 тысячи москвичей, отметил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В соответствии со стандартами программы, в квартирах выполнят улучшенную отделку, а в подъездах предусмотрят помещения для консьержей и колясочные. Кроме того, для безопасности и комфорта жителей на придомовой территории будут установлены камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

Вместе с тем по программе КРТ будут реорганизованы семь бывших промзон в ЮВАО. Проектами предусмотрено возведение более 4,8 миллиона квадратных метров недвижимости, 2,7 миллиона "квадратов" из которых – жилье. Также там откроют общественно-деловые объекты и производства на площади почти 2,2 миллиона "квадратов".