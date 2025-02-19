Два участка в Южном Бутове будут реорганизованы по программе КРТ

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Инвесторы могут подать заявку на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ), частично расположенной в бывшей промзоне Южное Бутово, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Площадь двух участков, которые находятся у станции Бутово МЦД-2, составляет 30,7 гектара. Один из них примыкает ко 2-й Мелитопольской улице, а другой расположен ближе к Варшавскому шоссе.

По словам заммэра, победитель аукциона сможет возвести там новый городской квартал с жильем и объектами инфраструктуры. Инвестиции в проект превысят 106 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается не менее чем в 1,7 миллиарда рублей.

"По итогам реорганизации участков в Южном Бутове будет создано более четырех тысяч рабочих мест", – подчеркнул Ефимов.

Начальная цена аукциона за два участка составляет 109,6 миллиона рублей. В нем смогут принять участие любые заинтересованные лица, включая соответствующих требованиям региональных инвесторов.

Участники торгов должны иметь опыт строительства капитальных объектов в совокупном объеме не менее 31,96 тысячи "квадратов" за последние пять лет. Также инвесторам нужно будет внести обеспечительный задаток в размере 20% от начальной стоимости лота.

"На участках предусмотрено строительство квартала, в котором появится около 180 тысяч квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации и иных нужд города", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Там могут возвести 140 тысяч квадратных метров общественно-деловой и коммунально-производственной недвижимости, включая образовательный комплекс со школой и детсадом на 1 100 обучающихся. Кроме того, застройщик сможет построить многофункциональный комплекс с гостиницей, физкультурный центр с бассейном, два судебных участка и объекты коммунального назначения.

"Территорию благоустроят и озеленят", – добавил Гаман.

Ранее стало известно, что инвесторы в рамках КРТ реорганизовывают в Москве 41 площадку, то есть свыше 683 гектаров земли. В рамках проектов предусмотрено строительство свыше 14 миллионов "квадратов" недвижимости, включая производства и деловые объекты. Общие инвестиции оцениваются в почти 5 триллионов рублей.

