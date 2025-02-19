Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Завершить работы по реконструкции стадиона "Торпедо" планируется осенью следующего года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Стадион на Восточной улице был построен в 1959 году для тренировок футбольной команды завода ЗИЛ – московского "Торпедо".

"К Олимпиаде-80 его расширили, сделали редкую по тем временам систему электрического подогрева газона. Перед проведением в Москве I Всемирных юношеских игр 1998 года изрядно обветшавший стадион был частично отремонтирован", – напомнил мэр столицы.

Три года назад стартовала комплексная реконструкция. В результате стадион имени Эдуарда Стрельцова станет современной ареной, где можно будет проводить соревнования по футболу международного уровня и матчи по регби.

Вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест. Рядом с ней планируется сделать три тренировочных поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro.

Как подчеркнул Собянин, несколько лет назад также был возведен спорткомплекс "Торпедо".

"Бывшая территория ЗИЛа продолжает развиваться как полноценный городской район: возводится современное жилье, создаются транспортные связи и социальная инфраструктура", – добавил он.

Ранее на стадионе "Локомотив" в Люблине обустроили три футбольных поля с подогревом. В ходе реализации проекта было создано одно основное футбольное поле, площадь которого составляет более 7 200 квадратных метров, а также два тренировочных поля, каждое из которых имеет площадь 540 квадратных метров. Подогрев на них позволит спортсменам тренироваться в любое время года.

