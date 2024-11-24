36 спортивных объектов построят в столице до конца 2027 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Около 36 спортивных объектов планируют построить в Москве до 2027 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает сайт мэра и правительства Москвы.

По его словам, часть из этих объектов будет построена на средства инвесторов. На данный момент реализуются около 30 проектов. Например, в следующем году завершится возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в районе Северное Измайлово площадью около 10 тысяч квадратных метров, а также трех спорткомплексов с бассейнами в районах Левобережный, Лосиноостровский и Москворечье-Сабурово.

Спортивная инфраструктура развивается и в других районах Москвы. Как заявил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, сейчас готовится к вводу в эксплуатацию ФОК на Южнобутовской улице площадью 5 тысяч квадратных метров. В 2026 год планируется завершить строительство ФОК с бассейном и гаражом площадью более 20 тысяч квадратных метров в Останкинском районе, уточнил он.

Овчинский добавил, что около двух третей запланированных объектов будет строиться за счет внебюджетных средств. Так, предприниматели могут арендовать участки по результатам торгов или получить их без аукциона, если объект соответствует критериям реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что благодаря МаИП на территории Мневниковской поймы появится Международная академия хоккея Александра Овечкина. Для этого проекта город выделил свыше 3 гектаров земли. В комплексе будет ледовая арена, место для проживания спортсменов и центр для реабилитации. Общая площадь составит более 43 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в Восточном Бирюлеве на Липецкой улице появится ФОК площадью до 8 тысяч квадратных метров. Для этого был предоставлен в аренду участок площадью более 0,4 гектара. На его территории будут построены два бассейна, тренажерный зал и помещения для групповых занятий.

Руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что в следующем году с помощью средств городского бюджета будут достроены два социально значимых спортивных объекта с общей пропускной способностью более 3 тысяч человек в день.

Так, в ФОК "Стальной", который расположен в Алексеевском районе, сделают спортивный бассейн на 10 дорожек и детский бассейн, а также зал общей физической подготовки, сауну и комнату отдыха. В спорткомплексе "Максимум" в Южном Бутове планируется обустроить два бассейна, ледовое поле и спортзал для общей физической подготовки.

Кроме того, в 2026 году два спортивных объекта построят в районе Выхино-Жулебино и один – в районе Бутырский, заключил Загрутдинов.

За последнее пять лет в рамках Адресной инвестиционной программы в столице построили 38 объектов спорта, в том числе районные спортивные центры и знаковые для города сооружения, расположенные в 10 округах. Кроме того, за последние пять лет город передал спортивным учреждениям почти 226 тысяч квадратных метров недвижимости.

