Тренажеры и зоны отдыха появились в Конькове после благоустройства

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столичном районе Коньково завершилось благоустройство между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая. Теперь у жителей есть удобный пешеходный маршрут от станции метро "Беляево" до Битцевского леса, а также зоны отдыха, спортивные и детские площадки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В этом квартале находятся несколько корпусов школы № 49, спорткомплекс и студенческие общежития Университета науки и технологий МИСИС, а также корпус РГАИС. Все это учли при проведении работ и сделали упор на расширение возможностей для отдыха и занятий спортом горожан разного возраста, обновили оснащение 12 детских и пяти спортивных площадок.

В реконструированном спортивном кластере на улице Генерала Антонова обновили футбольное поле и волейбольную площадку. На газоне около поля установили декоративные топиарные фигуры в виде футбольного мяча и бутсы. Также там разместили различные тренажеры, комплексы с турниками и лестницами для воркаута, столы для настольного тенниса. Рядом расположилась удобная велопарковка.

Недалеко от Деревлевского пруда поставили несколько детских площадок. Первая расположена по адресу улица Введенского, дом 20, корпус 2. Раньше там был игровой комплекс в виде корабля с горками и переходами, который нравился детям. В связи с этим конструкцию сохранили, обновив под ней покрытие.

На второй площадке, находящейся у дома 8 на улице Генерала Антонова, сделали многосекционный комплекс с горками и стенкой для скалолазания. Также там появились качели и батуты.

На площадке между домом 8 на улице Генерала Антонова и домом 20, корпусом 1, на улице Введенского ребята смогут играть в песочном городке, кататься на карусели и качелях-балансирах. Для детей постарше установлен большой игровой комплекс с горками, развивающими панелями и переходами.

Помимо этого, около пруда организовали зону для тихого отдыха. Там появились парковые качели, амфитеатр с сиденьями и смотровая площадка. Возле водоема и на пути к станции метро поменяли покрытие пешеходных дорожек, а в местах перепадов высот заменили лестницы. Вблизи станции поставили круглые лавочки, рядом с которыми расставили арт-объекты в виде лепестков из металла и дерева.

Ранее сообщалось, что благоустройство на Покровской набережной планируется завершить до конца текущего года. После работ ее протяженность увеличится до 1,5 километра.

В рамках первого этапа открыли обновленную прибрежную зону с пешеходными дорожками и зонами отдыха. В ходе второго этапа установят новые детские и спортивные площадки, а также организуют зоны пикника.