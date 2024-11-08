Благоустройство на Покровской набережной в Москве планируется завершить до конца года

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики

Благоустройство набережной около стадиона "Спартак" в столичном районе Покровское-Стрешнево планируется завершить до конца этого года. Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

После работ протяженность набережной увеличится почти в два раза – до 1,5 километра. Благоустройство проводится в два этапа. Первый завершили в прошлом году, когда для горожан оказались доступны 770 метров обновленной прибрежной зоны с пешеходными дорожками, детскими площадками и зонами отдыха с видом на Москву-реку.

По словам Овчинского, в рамках первого этапа работ застройщик построил духовно-культурный комплекс общей площадью свыше шести тысяч квадратных метров и разбил экопарк. В ходе второго этапа появятся новые детские и спортивные площадки и зоны пикника. После завершения благоустройства суммарная площадь всех функциональных зон, расположенных на участке, составит около 17 тысяч "квадратов", а протяженность всех дорожек, тропинок и спортивных маршрутов – свыше семи километров.

Сохранение зеленых прибрежных зон играет важную роль в экобалансе территории, подчеркнул главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. В проекте, считает он, видно бережное отношение к природным ресурсам, которые используются для создания разных функциональных зон. Для москвичей здесь предусмотрено множество возможностей для спорта и отдыха.

Ранее на Лефортовской набережной обустроили новые пешеходные маршруты. Один из них появился от главного корпуса МГТУ имени Баумана до факультета энергомашиностроения, еще дорожку сделали от Лефортовской площади до набережной.