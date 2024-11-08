08 ноября, 13:32Город
Благоустройство на Покровской набережной в Москве планируется завершить до конца года
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики
Благоустройство набережной около стадиона "Спартак" в столичном районе Покровское-Стрешнево планируется завершить до конца этого года. Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.
После работ протяженность набережной увеличится почти в два раза – до 1,5 километра. Благоустройство проводится в два этапа. Первый завершили в прошлом году, когда для горожан оказались доступны 770 метров обновленной прибрежной зоны с пешеходными дорожками, детскими площадками и зонами отдыха с видом на Москву-реку.
По словам Овчинского, в рамках первого этапа работ застройщик построил духовно-культурный комплекс общей площадью свыше шести тысяч квадратных метров и разбил экопарк. В ходе второго этапа появятся новые детские и спортивные площадки и зоны пикника. После завершения благоустройства суммарная площадь всех функциональных зон, расположенных на участке, составит около 17 тысяч "квадратов", а протяженность всех дорожек, тропинок и спортивных маршрутов – свыше семи километров.
Сохранение зеленых прибрежных зон играет важную роль в экобалансе территории, подчеркнул главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. В проекте, считает он, видно бережное отношение к природным ресурсам, которые используются для создания разных функциональных зон. Для москвичей здесь предусмотрено множество возможностей для спорта и отдыха.
Ранее на Лефортовской набережной обустроили новые пешеходные маршруты. Один из них появился от главного корпуса МГТУ имени Баумана до факультета энергомашиностроения, еще дорожку сделали от Лефортовской площади до набережной.
Новый прогулочный маршрут появится на набережной у стадиона "Спартак"