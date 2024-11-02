"Мой район. Новости": благоустройство сквера имени Полетаева подошло к концу

Жители Рязанского района получили комфортную зону для прогулок. Там подошли к концу основные работы по благоустройству сквера имени Федора Полетаева. Обновили дорожки, территорию озеленили, установили новые фонари. Обустроили спортивные и детские площадки. На одной из них возвели мост, с которого открывается вид на весь сквер.

Позаботились и о четвероногих посетителях сквера. На собачьих площадках установили новое оборудование для выгула и дрессировки. Для хозяев поставили удобные лавочки.

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