02 ноября, 08:20Город
"Мой район. Новости": благоустройство сквера имени Полетаева подошло к концу
Жители Рязанского района получили комфортную зону для прогулок. Там подошли к концу основные работы по благоустройству сквера имени Федора Полетаева. Обновили дорожки, территорию озеленили, установили новые фонари. Обустроили спортивные и детские площадки. На одной из них возвели мост, с которого открывается вид на весь сквер.
Позаботились и о четвероногих посетителях сквера. На собачьих площадках установили новое оборудование для выгула и дрессировки. Для хозяев поставили удобные лавочки.
Подробнее – в программе "Мой район".