Законопроект о запрете пропаганды движения квадроберов разработан в Госдуме

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В Госдуме разработан законопроект о запрете пропаганды движения квадроберов. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов из партии ЛДПР.

По словам депутата, этот проект закона – аналог законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и о запрете пропаганды чайлдфри. Парламентарий назвал это чередой запретов на все деструктивные секты, увлечения и течения.

Свинцов добавил, что законопроект 28 октября передадут во фракцию, и выразил надежду, что партия через 2–3 недели этот вопрос озвучит. Документом предлагается запретить пропаганду публичной демонстрации полного или частичного переодевания в животных, имитации движений и повадок, не имеющих никакой другой цели, кроме проявления идентификации себя с животным.

Парламентарий уточнил, что может понадобиться корректировка самого понятия "квадробинг", поэтому законопроект важно обсудить со специалистами, психологами и юристами.

Ранее зампред отдела социального служения Московской епархии протоиерей Михаил Зазвонов призвал запретить субкультуры фурри и квадроберов, назвав их "вызовом всем традиционным ценностям". По его мнению, "под какой-то маской" детям предлагают сыграть в опасную игру, выйти из которой "практически невозможно". Он считает, что подобные явления нужно в корне запрещать, и подчеркнул, что против этих движений должны объединяться все традиционные религии.