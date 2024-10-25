Минпросвещения посоветовало не распространять видео и фото с квадроберами

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Министерство просвещения России призвало не распространять видеоролики и фотографии с квадроберами, так как чрезмерное информирование общества о данной подростковой субкультуре служит ее пропагандой. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минпросвещения уточнили, что такое материалы могут провоцировать детей и подростков на подражание. Вместе с тем ведомство уточнило, что отдельные методические рекомендации по введению в школах профилактических мероприятий на тему квадробинга ведомство не направляло.

Ранее заместитель председателя отдела социального служения Московской епархии протоиерей Михаил Зазвонов призвал запретить субкультуры фурри и квадроберов, назвав их "вызовом всем традиционным ценностям". Он подчеркнул, что против данных субкультур должны объединяться все традиционные религии.