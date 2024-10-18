Психолог Самбурский рассказал, что квадроберов скоро вытеснят подражатели мусора

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На Западе в соцсетях стали появляться видеоролики, где блогеры подражают уличному мусору, в частности картону, мешкам от мусора и отходам. Есть вероятность, что подобный тренд доберется и до России, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru.

Эксперт отметил, что молодежь традиционно увлекается различными новинками, так как наиболее склонна к неофилии – желанию получать новые необычные впечатления. Поэтому он не исключает, что новое увлечение западных блогеров – подражание мусору – перейдет и на российских подростков.

"Скакать на деревянной лошадке или носить лисий хвост – уже почти банальность: никаких восхищенных взглядов, никаких вопросов, никакого удивления. Люди понимают, что тренд себя изжил, стал скучным", – пояснил Самбурский.

По его словам, подражание мусору может служить способом снять стресс и напряжение. Так, с психологической точки зрения люди, занимающиеся чем-то абсурдным и ироничным, таким способом пытаются справиться с повседневными проблемами. Кроме того, в новом тренде есть определенная креативность, так как человеку необходимо найти мусор, движение которого он сможет повторить.

"На текущий момент в этом тренде можно выделить множество позитивных аспектов: развитие креативности, снижение стресса и возможность почувствовать принадлежность к группе. Главное, чтобы эта игра не отвлекала участников от их истинных ценностей. Отдохнули, развлеклись, сняли стресс и пошли жить свою счастливую жизнь дальше", – заключили психолог.

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