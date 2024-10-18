Названный квадробером учитель физики в школе Красноярска проводил физминутки

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Учитель школы в Красноярске, которого назвали квадробером из-за поведения на уроке, проводил физминутки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главное управление образования города.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как педагог прыгает по школьному кабинету, ходит по партам и гавкает.

"Мужчина в творческой форме проводил физминутки для учеников. Физминутки проводят на каждом уроке через 20 минут после его начала", – сказал представитель городского управления образования.

Он также отметил, что педагог уволился по собственному желанию в начале октября. Мужчина проработал в школе учителем физики 1 год, за это время жалоб на проведение предмета не поступало.

Между тем News.ru со ссылкой на одну из учениц сообщает, что на преподавателя поступали жалобы от других учителей и от родителей школьников. По ее словам, педагог мог начать танцевать или запеть во время урока.

"И так со всеми классами, поэтому над ним много смеялись. Родители жаловались на него в школу, да и учителя", – сказала школьница, добавив, что педагог ничего толком не объяснял, из-за чего было тяжело на его уроках.

Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о запрете квадроберов в России. Она мотивировала это тем, что представители данной субкультуры могут представлять опасность для окружающих, выходя за рамки общепринятых норм поведения.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что квадробинг представляет собой деструктивное явление, которое было вызвано отсутствием внимания к детям со стороны родителей.