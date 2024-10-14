Академик РАН Онищенко заявил, что квадробинг нельзя относить к сфере психиатрии

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Квадробинг нельзя отнести к сфере психиатрии, однако данное направление нуждается в изучении, счел академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Сказать, что это (квадробинг. – Прим. ред.) психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то", – цитирует его "Московский комсомолец".

По словам Онищенко, потакать таким вещам, как унижение собственного ребенка, он не стал бы. В связи с этим в рамках видеомоста, посвященного биобезопасности стран ЕАЭС, он призвал продолжить изучать квадробинг.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что квадробинг представляет собой деструктивное явление, которое было вызвано отсутствием внимания к детям со стороны родителей. По ее мнению, одним из способов борьбы с движением могло бы стать проявление любви к детям.