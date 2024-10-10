Песков заявил, что тема квадроберов не интересует Кремль

Фото: телеграм-канал “Квадроберы”

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не интересуется темой квадроберов.

"Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня", – сказал он в общении с журналистами.

Накануне Песков рассказал, что надеется, что Владимир Путин не знает о квадроберах, а также отметил, что не стоит преувеличивать популярность этого движения. Также он назвал это движение "полной ерундой".

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что квадробинг является деструктивным явлением, которое было вызвано отсутствием внимания к детям со стороны родителей. По ее словам, одним из способов борьбы с таким движением может оказаться повышенное внимание и любовь к детям.