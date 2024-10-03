В Совфеде РФ поддержали введение ответственности для родителей детей-квадроберов

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Правительство не должно поощрять добровольную деградацию личности, заявил глава комиссии Совфеда Алексей Пушков, поддержав инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова о введении в России наказания для родителей детей-квадроберов.

Обращение Колунова предполагает возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности. Пушков же добавил, что такое поведение сказывается на состоянии всего общества.

"Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Вместе с тем детский и семейный психолог Олеся Покусаева считает, что увлечение молодежи квадробингом вызвано модой и не несет опасности для психологически здорового ребенка.

"Дети в интернете у нас находятся, они все это видят, для них это игра. На самом деле у каждого поколения есть своя какая-то фишка", – сказала эксперт в беседе с RT.

Она напомнила, что в свое время в России существовали такие субкультуры, как эмо, металлисты и панки. В связи с этим она считает странным наказывать родителей за то, что их дети хотят быть социально активными.

"Подросткам интересно сообщество. Им интересно подражать друг другу и быть включенным в этот круг. <...> Это (увлечение. – Прим. ред.) сойдет, оно рано или поздно всегда сходит", – пояснила психолог.

Вместо этого она посоветовала не форсировать тему в СМИ. По мнению Покусаевой, тогда бы интерес к квадробингу у детей прошел бы быстрее. Сейчас подростки видят это везде, подогревают интерес и сами друг другу скидывают ролики того, как они выглядят.

"Тиражирование и дает вот этот "прекрасный" эффект, что его (квадробинга. – Прим. ред.) становится все больше и больше", – заключила Покусаева.

В свою очередь, в Госдуме раскритиковали идею лишать прав родителей детей-квадроберов. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что пугать людей такими репрессивными мерами нет необходимости.

"Мне кажется, рано наказывать родителей. Давайте вначале им разъясним, чем это чревато", – пояснила свою позицию депутат в беседе с "Газетой.ру".

Останина подчеркнула, что квадробинг в России еще не получил широкого распространения, хотя и согласилась, что эта субкультура достаточно агрессивная. Также она указала, что статистики о том, что дети повально увлекаются этой темой, в стране нет.

На фоне соответствующей инициативы депутат выразила опасение, что из-за таких идей в стране могут все запретить. Она считает, что сначала необходимо понять, насколько квадробинг опасен для детей и их родителей.

"Потом уже все вместе подумаем, надо ли следовать тем традициям или оставить доброе вечное из наших русских народных сказок, как это всегда у нас было. Пусть дети все-таки наряжаются лисичками и зайчиками на Новый год", – заключила Останина.

Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о запрете квадроберов в России. Она мотивировала это тем, что представители данной субкультуры могут представлять опасность для окружающих, выходя за рамки общепринятых норм поведения.

В свою очередь, детский психолог Дарья Дугенцова объяснила родителям, почему их дети начали увлекаться квадробингом. По словам педагога, у родителей дошкольников нет причин для переживаний, ведь до 7 лет основной деятельностью детей является сюжетная ролевая игра, и квадробинг входит в это направление.