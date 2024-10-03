Депутат Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

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Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, передает РИА Новости.

"Прошу вас оказать содействие в запрете движения квадробинг и разработке мер ответственности по данному вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности", – обратился Колунов к Львовой-Беловой.

Поводом для инициативы депутата стало появившееся в Сети видео, на котором очевидец снял жительницу Омска, гуляющую со своим сыном, бегающим на поводке на четвереньках и изображающим собаку.

Колунов также заявил, что в России сейчас отмечается резкий рост случаев квадробинга, и депутаты ежедневно получают жалобы от избирателей. По мнению депутата, в России с ее высокими семейными ценностями и приоритетом на институт традиционной семьи недопустимо существование такого движения, как квадробинг.

Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о запрете квадроберов в России. Она мотивировала это тем, что представители данной субкультуры могут представлять опасность для окружающих, выходя за рамки общепринятых норм поведения.

В свою очередь, детский психолог Дарья Дугенцова объяснила родителям, почему их дети начали увлекаться квадробингом. По словам педагога, у родителей дошкольников нет причин для переживаний, ведь до 7 лет основной деятельностью детей является сюжетная ролевая игра, и квадробинг входит в это направление.