RT: полиция не будет привлекать к ответственности певицу Mia Boyka из-за девочки

Фото: телеграм-канал MIA BOYKA

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко), раскритиковавшая 8-летнюю школьницу Марьяну из-за ее увлечения квадробикой, не будет привлечена к ответственности. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в полиции.

По данным источника в правоохранительных органах, в действиях российской исполнительницы не было обнаружено оскорблений и других криминальных вещей. При этом полиция все равно привлечет педагога по русскому языку, которая сможет дать оценку высказываниям певицы.

Mia Boyka раскритиковала 8-летнюю школьницу Марьяну из-за ее увлечения квадробикой на собственном концерте, когда позвала девочку в маске на сцену. В связи с этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила певицу за буллинг и подчеркнула, что девочку теперь травят в соцсетях. Она также назвала поступок Mia Boyka "убогой попыткой" самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга.

Сама певица объяснила свой поступок опасением пагубного влияния западных тенденций. Артистка напомнила, что в некоторых случаях дети-квадроберы "едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей".

Mia Boyka также призвала оставить в покое пострадавшую от буллинга девочку. Она считает ее увлечение не более чем желанием следовать моде. Также певица подчеркнула, что ни она, ни ее команда не связывалась с матерью девочки.

