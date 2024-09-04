СМИ: Миа Бойка попросила родителей девочки-квадробера забрать заявление из полиции

Певица Миа Бойка попала в большой скандал: во время одного из концертов она неоднозначно пообщалась с восьмилетней поклонницей, чем вызвала волну осуждения, в том числе со стороны властей. Подробнее – в нашем материале.



"Ты котенок или квадробер?"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Несколько дней назад певица Миа Бойка приехала с концертом на День города в Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ). 30 августа во время шоу одна из восьмилетних зрительниц потеряла в толпе своих родителей. Чтобы помочь ей найти близких, организаторы вывели девочку на сцену, однако там артистка заметила, что юная слушательница была в маске кошки.

"Ты тут у нас котенок или ты квадробер, не дай бог?" – спросила ее Миа.

Девочка ответила, что квадробер (популярное движение, участники которого имитируют поведение животных), после чего певица спросила у зрителей, поддерживает ли кто-то еще такое увлечение – на это толпа отреагировала резко негативно. Юная поклонница Мии попыталась оправдаться и рассказала, что решила стать квадробером по примеру своих друзей. Певица же ответила, что считала все это течение "сказкой".

После того как видео с концерта попало в Сеть, на певицу обрушился шквал критики в соцсетях: многие пользователи посчитали, что Миа общалась с поклонницей неуместно. На это девушка ответила в своем телеграм-канале: она опубликовала определение квадроберов и прокомментировала его.





Миа Бойка певица Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком – это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность.

Позже она также выложила видео, в котором предлагает якобы создать движение "хоббистоунинг". Для этого нужно притвориться камнями и лежать, отметила она.

При этом мама девочки-квадробера рассказала СМИ, что после случившегося ребенку необходима помощь психолога. По словам женщины, она все время сидит дома и боится выходить на улицу.

Буллинг и хайп

Одним из тех, кто заступился за девочку, стал уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын.

В разговоре с телеграм-каналом SHOT он отметил, что после произошедшего ребенок действительно может столкнуться с серьезной для психики травмой и поэтому в ближайшее время девочке найдут психолога.

Кроме того, на ее сторону встала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она назвала подобное поведение "убогой попыткой самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга".





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Можно спокойно ребенку объяснить лично, а не призывать хейтить его всей толпой. Девочку теперь травят в соцсетях, публикуют данные, как ей после этого ходить в школу?

Позднее СМИ сообщили, что мама школьницы написала заявление в полицию, а Мизулина поддержала это решение. Она также заметила, что направит со своей стороны обращение в прокуратуру.

"Я готова оказать семье любую поддержку. В том числе взять на себя оплату услуг психолога, если это потребуется", – написала она.



Родители восьмилетней девочки написали заявление в полицию на певицу MIA BOYKA

Мию Бойка начали критиковать и коллеги. В частности, за маленькую девочку заступился исполнитель Егор Крид. В своих соцсетях он написал, что выступает против любого публичного осуждения людей за их увлечения и выбор, "особенно если это касается деток с неокрепшей психикой".





Егор Крид певец Увидел видео, на котором осуждают девочку за маску кошечки на лице и публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное.

Вслед за ним на скандал отреагировала певица Мэйби Бэйби. Она также опубликовала видео с кошачьими ушами в своих социальных сетях и заметила, что "лучше быть квадробером, чем Мией Бойко".

После волны осуждения Миа все же решила помириться с поклонницей и попросила ее родителей забрать заявление из полиции, сообщает Газета.ру со ссылкой на маму девочки.

"Связывался помощник Мии. Предлагал поездку в Москву на два дня, посмотреть на артистов. С условием, что мы заберем заявление. Я предложила, что мы встретимся, поговорим и примем решение в Москве. Он отказался. Про извинения речи нет. Не барское, видно, дело", – сказала Елена.

Женщина также добавила, что "не имеет права забрать заявление", учитывая, сколько людей встали на защиту ее дочери.