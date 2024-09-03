Мизулина раскритиковала певицу Mia Boyka за буллинг девочки-квадробера

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Взрослый человек не должен позволять себе публично унижать ребенка, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на фоне критики девочки-квадробера певицей Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко).

"Можно спокойно ребенку объяснить лично, а не призывать хейтить его всей толпой", – написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Глава организации подчеркнула, что девочку теперь травят в социальных сетях и публикуют ее персональные данные. Она уверена, что квадробинг – это тренд, который потом закончится, особенно если на нем не акцентировать внимание.

"Если мы хотим, чтобы у молодежи были более здравые тренды, то за это должно серьезно взяться государство. Пока я не вижу таких инициатив ни от Росмолодежи, ни от других структур, которые должны этим заниматься", – сказала Мизулина.

Инцидент произошел на концерте Бойко, когда певица позвала на сцену девочку, а потом публично раскритиковала ее увлечение. Мизулина обратила на это внимание и назвала это "убогой попыткой" самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга.

Ранее глава Лиги безопасного интернета уже критиковала призывавших избивать квадроберов – людей, которые передвигаются на четвереньках, имитируя животных. Позднее депутат ГД Виталий Милонов выступил против запрета квадробики и движения фурри, представители которого переодеваются в костюмы зверей.

