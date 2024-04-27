Депутат Милонов выступил против запрета квадробики и движения фурри

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета квадробики – спорта, при котором человек передвигается на четвереньках, имитируя животных, – а также движения фурри, представители которого переодеваются в костюмы зверей. Его слова передает Агентство "Москва".

По мнению депутата, над этим вопросом в первую очередь должны думать детские психиатры и педагоги, так как тема связана с нюансами поведения. Он считает, что тенденция является простым дурачеством, которое охватило некоторое количество молодежи.

"Мы все понимаем, что эти идиотские штуки приходят с Востока, чаще всего из Японии, Кореи", – заявил Милонов на пресс-конференции на тему: "Квадробика. Спорт или хулиганство?".

Он считает, что тенденция к переодеванию в разных животных скоро пройдет и через полгода об этом уже никто не вспомнит. Все это не имеет серьезных последствий, уточнил депутат. Он отметил, что зачастую дети в неполных или небольших семьях ощущают недостаток внимания, душевного комфорта.

Милонов считает, что дети окружены цифровыми технологиями, кредитами и ЕГЭ, в то время как ребенку важны душевные разговоры и "мягкое отношение". При отсутствии этого дети начинают дурачиться, подчеркнул депутат.

"Запрещать, резко реагировать – я бы на это не обращал внимания", – заключил Милонов.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, когда за квадробику могут оштрафовать. С юридической точки зрения этот вид спорта безобиден, пока его участники не начинают нарушать общественный порядок. За нападение на людей или домашних животных можно привлечь к административной ответственности.

