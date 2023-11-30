Депутат Госдумы назвала мемы причиной ненависти у молодежи к детям

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Мемы стали причиной ненависти молодежи к детям, заявила член комитета Госдумы по образованию Эльвира Аиткулова в эфире радио "Говорит Москва".

По мнению депутата, взрослые не видят в этом проблем, когда слышат от молодежи утверждения, что можно жить без семьи и детей. Однако эта проблема имеет больший размах, уверена Аиткулова.

"На самом деле, это тоже, как и ЛГБТ (запрещенное в России экстремистское движение), сознательно продвигаемая такая история", – уточнила она.

По ее словам, если посмотреть на группы в социальной сети "ВКонтакте", то можно найти признаки чайлдфри, то есть нежелание иметь семью и детей, а также чайлдхейта, когда якобы предлагают убивать своих детей.

"Посмотрев эти сайты, я понимаю, что действительно формирование общественного мнения ребенка, подростков идет через мемы, какие-то веселые картинки, это надо увидеть", – заключила депутат.

В начале года в Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить пропаганду добровольного отказа от деторождения среди несовершеннолетних россиян. Документ подготовили в Заксобрании Башкирии совместно с депутатом Аиткуловой.

До этого, в сентябре 2022 года, депутат уже вносила аналогичный проект. Тогда его отправили на доработку.

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