В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесли проект закона о запрете распространения информации с пропагандой идеологии чайлдфри среди несовершеннолетних. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты законодательного собрания Башкирии и депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.

Законопроект предусматривает внесение поправок в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В перечень такой информации предлагается внести пропаганду "добровольного отказа от рождения детей" и распространение "информации, направленной на формирование у детей

положительного образа бездетности".

По мнению авторов, сегодня идеология чайлдфри получила широкое распространение среди молодежи в России.

"Популярность идеологии связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма – философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей", – говорится в пояснительной записке.

Депутаты отмечают, что идеология добровольного отказа от рождения детей формирует основы деструктивного социального поведения и противоречит традиционным семейным ценностям и государственной политике РФ.

Осенью парламентарии из Башкирии уже вносили в Госдуму аналогичный законопроект. Как отмечали авторы, пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов и вымыванию традиционных ценностных ориентиров.



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