Психолог рассказала о влиянии феминизма и "чайлдфри" на детей

В России предложили запретить распространение идеологии "чайлдфри" среди детей. Речь идет о представлениях, согласно которым люди сознательно отказываются от рождения ребенка. Разбираемся, нужно ли такое нововведение и как оно будет работать на практике.



Опасная идеология?

Законодательное собрание Башкирии и депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева предложили внести поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Отмечается, что идеология "чайлдфри" идет вразрез с семейными ценностями и государственной политикой РФ, а ее сторонники распространяют идеи, которые создают почву для деструктивного поведения.





из пояснительной записки В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения "чайлдфри", ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения.

В связи с этим законотворцы предлагают запретить распространение информации, которая пропагандирует отказ от деторождения среди несовершеннолетних. Проект закона был внесен в Госдуму.

Такой запрет одобрила детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, движение "чайлдфри" ведет не только к отказу от рождения детей, но и к разобщению граждан. "Чайлдфри" в принципе уничтожает институт семьи за ненадобностью", – подчеркнула Волынец.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал признать идеологию "чайлдфри" экстремистской. При этом он пояснил, что разговор не идет о запрете отказа от деторождения.



"Нужен системный подход"

Запрет принесет пользу только в совокупности с другими мерами, направленными на сохранение семейных ценностей. Об этом Москве 24 рассказала руководитель Региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

"Одно это ограничение не будет являться решением вопроса. Да, с яркой пропагандой идей "чайлдфри" действительно нужно бороться. Ведь чем свободнее разрешается доносить информацию, тем агрессивнее идет пиар-кампания", – считает эксперт.





Наталья Карпович руководитель Региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Но также нужны альтернативные меры, которые позволили бы ребенку понять, что дети – это будущее, богатство, ценность. Создавать такие программы, общаться с молодежью на тему семьи. В этом был бы плюс с точки зрения демографии, взаимодействия государства с семьей. Мне кажется, нужен системный подход.

При этом прививать идеи семьи и рождения детей действительно необходимо с раннего возраста, а не с 18 лет, когда человек уже может вступать в брак, продолжила Карпович.

"Именно в этом возрасте закладываются общие базовые вещи. Сегодня дети находятся в интернете как дома. И они видят там яркую, интересную пропаганду, которая обещает красивую жизнь без детей", – рассуждает общественный деятель.





Наталья Карпович руководитель Региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Они видят идеи, что дети – это обуза, проблемы, нужно делать карьеру, путешествовать, покупать квартиру, машину. А успешность семьи почему-то показывают редко. Так что запрет агрессивной пропаганды нам действительно нужен.

Детский психолог Полина Гераськина также считает, что идеи "чайлдфри" могут быть опасны для неокрепшей психики ребенка.

"В современном обществе бичом является не только "чайлдфри", но и пропаганда ЛГБТ, идей феминизма. Очень часто в своей практике я встречаюсь с тем, что девочки с девятилетнего возраста говорят о том, что они феминистки, не хотят рожать детей. При этом они даже до конца не понимают, что это такое", – поделились эксперт в интервью с Москвой 24.

По словам психолога, это связано не только с пропагандой, но и другими проблемами в обществе, внутри семей.





Полина Гераськина детский психолог Проблема намного глубже, чем кажется. Сейчас много бракоразводных процессов, большое количество матерей-одиночек. Может быть травмирующий опыт, когда мама транслирует, что все мужчины плохие, а дети – огромная проблема. Дети, выросшие в такой атмосфере, намного чаще становятся приверженцами деструктивных идей.

Однако, дети из полных семей, где царит взаимопонимание, тоже могут быть подвержены пропаганде, поскольку очень многое транслируется в социальных сетях, кино и книгах, говорит эксперт.

"И я думаю, что чуть позже мы столкнемся с огромной проблемой, когда десятилетки с таким настроем начнут взрослеть. Сейчас у нас семейные ценности находятся под серьезным ударом. Так что я только за идею депутатов", – заключила психолог.



Практика отработана

Предложенная мера может работать по принципу закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, который был принят в РФ в 2013 году. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.

"Запрет пропаганды ЛГБТ уже работает достаточно хорошо. И я думаю, что запрет идеи, которая пропагандирует отсутствие детей в семьях, должен работать по такому же принципу", – рассказала эксперт.

По словам юриста, никто не будет запрещать и контролировать разговоры об идеологии "чайлдфри" в частных беседах.





Мария Ярмуш юрист Но если подобные беседы будут звучать из уст учителей, блогеров, из СМИ, через книги, брошюры, передачи, музыкальные клипы, мультфильмы, то все. Тут может работать правоохранительная машина и пресекать подобные действия.

Такие идеи особенно опасны, когда они искусственно насаждаются и достигают широкую аудиторию детей и подростков, добавила Ярмуш. По словам юриста, в теории наказание за пропаганду идеологии "чайлдфри" по аналогии с ЛГБТ может предусматривать штрафы для физических и юридических лиц. При этом за нарушение предполагаемого закона деятельность юрлиц будет разрешено приостанавливать на некоторое время.