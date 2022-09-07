В Госдуме готовят проект о маркировке вейпов, предупреждающей о вреде

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ЛДПР занимается разработкой законопроекта о предупреждающей о вреде маркировке вейпов и содержащей устрашающие картинки упаковке для них, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, существующая маркировка вейпов не выдерживает никакой критики - на упаковках нарисованы красивые картинки, которые никак не говорят о том, что это вредно.

Парламентарий подчеркнул, что четверть упаковки вейпа должна содержать информацию о вреде их использования, а также устрашающие картинки. Он добавил, что ЛДПР выступает за полный запрет вейпов и ограничение их продажи.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года в правительство представят доклад с новыми требованиями к самозатухающим сигаретам. Как рассказали в министерстве чрезвычайных ситуаций, сейчас в стране существует высокий риск возникновения пожаров и нанесения вреда жизни и здоровью человека из-за курения табачных изделий.

В связи с этим по инициативе МЧС и Минздрава в план мероприятий по реализации Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака включили пункт по проработке вопроса обращения на территории РФ только сигарет с пониженной воспламеняющей способностью.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, в свою очередь, предложила ввести запрет на свободную продажу электронных сигарет. Она уточнила, что подобные устройства не несут пользы и не могут помочь в желании бросить курить. Электронные устройства для курения содержат опасный синтетический никотин.

