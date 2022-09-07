В Госдуме готовят проект о маркировке вейпов, предупреждающей о вреде

Фото: depositphotos/librakv
ЛДПР занимается разработкой законопроекта о предупреждающей о вреде маркировке вейпов и содержащей устрашающие картинки упаковке для них, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, существующая маркировка вейпов не выдерживает никакой критики - на упаковках нарисованы красивые картинки, которые никак не говорят о том, что это вредно.
Парламентарий подчеркнул, что четверть упаковки вейпа должна содержать информацию о вреде их использования, а также устрашающие картинки. Он добавил, что ЛДПР выступает за полный запрет вейпов и ограничение их продажи.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года в правительство представят доклад с новыми требованиями к самозатухающим сигаретам. Как рассказали в министерстве чрезвычайных ситуаций, сейчас в стране существует высокий риск возникновения пожаров и нанесения вреда жизни и здоровью человека из-за курения табачных изделий.
В связи с этим по инициативе МЧС и Минздрава в план мероприятий по реализации Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака включили пункт по проработке вопроса обращения на территории РФ только сигарет с пониженной воспламеняющей способностью.
Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, в свою очередь, предложила ввести запрет на свободную продажу электронных сигарет. Она уточнила, что подобные устройства не несут пользы и не могут помочь в желании бросить курить. Электронные устройства для курения содержат опасный синтетический никотин.
В России хотят ужесточить правила продажи вейпов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: