Эксперт назвал эффективный способ бросить курить

Фото: depositphotos/MitaStockImages
При отказе от курения необходимо сочетать биологическое и психотерапевтическое лечение, рассказал психиатр-нарколог Олег Гончаров. Об этом сообщает News.ru.
По словам эксперта, никотиновые пластыри и жевательные резинки могут помочь побороть вредную привычку, однако нужно помнить о психологическом факторе. Гончаров подчеркнул, что может возникнуть иллюзорное ощущение, что зависимость получается контролировать.
"Хочу – курю, хочу – не курю, но это иллюзия, которая не работает. Поэтому к терапии обязательно добавляется психотерапия, например мотивационное интервью, которое помогает человеку сохранять мотивацию на отказ от употребления никотина", – подчеркнул нарколог.
Ранее нарколог и психиатр Алексей Казанцев объяснил, как можно избавиться от пристрастия к курению. Он посоветовал прибегнуть к психотерапии и иглорефлексотерапии. Специалист добавил, что в некоторых случаях пациентам помогает чтение тематической литературы. Кроме того, можно пользоваться специальными пластырями и спреями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: