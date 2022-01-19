Нарколог рассказал, как бросить курить

Фото: depositphotos/MitaStockImages

Нарколог и психиатр Алексей Казанцев объяснил, как можно избавиться от пристрастия к курению. Об этом сообщает News.ru.

"Быстро, к сожалению, бросить у многих не получается, но есть универсальные советы: психотерапия, иглорефлексотерапия", – заявил эксперт.

Нарколог добавил, что в некоторых случаях пациентам помогает чтение тематической литературы. Кроме того, можно пользоваться специальными пластырями и спреями.

Казанцев отметил, что зачастую курение связано с ритуалами. В подобных случаях можно произвести замену – вместо сигареты грызть семечки или рассасывать леденцы.

С 1 января 2022 года в России выросла минимальная цена пачки сигарет. Стоимость данного товара повысилась с 108 до 112 рублей.

