В России выросла минимальная цена пачки сигарет

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Минимальная цена пачки сигарет увеличилась в России с 1 января 2022 года.

С первого дня нового года показатель составляет 112 рублей. Ранее цена устанавливалась на уровне 108 рублей.

Федеральный закон о единой минимальной цене на табачную продукцию подписал в декабре 2020 года Владимир Путин. Продавать табак разрешается по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Кроме того, реализовать продукцию по старым максимальным розничным ценам можно не позднее шести месяцев с момента начала действия единой минимальной цены. После этого временного промежутка продавать табак по ценам, ниже минимальной, запрещено.

Документ также предусматривает ежегодную индексацию данного показателя. Изменения ставок акцизов планируется применять ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также к предприятиям розничной торговли.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной женщиной или детьми. Парламентарий считает, что за такое нарушение нужно наказывать денежным взысканием в размере 5 тысяч рублей.

Предполагается, что новые меры помогут сохранить здоровье окружающих и защитят их от негативного воздействия табачного дыма.