Путин подписал закон о единой минимальной цене на табак

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Владимир Путин подписал федеральный закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Определять уровень минимальной цены на табак, реализуемый среди потребителей, будет правительство РФ. При этом продавать его будут по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Согласно новому закону, реализовать продукцию по старым максимальным розничным ценам необходимо не позднее шести месяцев с момента начала действия единой минимальной цены. После этого временного промежутка вводится запрет на продажу по ценам, ниже минимальной.

Документ также предусматривает ежегодную индексацию данного показателя на рыночных условиях. Изменения ставок акцизов и будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли.

Авторы законопроекта ранее отмечали, что он позволит избежать необоснованного занижения цен на рынке, защитит потребителей от некачественной и контрабандной продукции, а также повысит доходы государства.

Управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин также рассказал, какие запреты для курильщиков вводятся в 2021 году. Сообщалось, что с 1 января будущего года курить будет нельзя в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях.

