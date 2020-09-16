Силуанов рассказал, насколько подорожают сигареты

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Средняя стоимость пачки сигарет при увеличении акциза может вырасти примерно на 17%, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей", – цитирует министра РИА Новости.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.
Согласно поправкам к Налоговому кодексу, разработанным Минфином, в 2021 году вместо четырех процентов ставку повысят на 20 процентов.
На сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости.
В начале года эксперты спрогнозировали рост цен на табачные изделия и электронные трубки. Сообщалось, что стоимость табачной продукции может увеличиться на 25 процентов.
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