Силуанов рассказал, насколько подорожают сигареты

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Средняя стоимость пачки сигарет при увеличении акциза может вырасти примерно на 17%, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.

Согласно поправкам к Налоговому кодексу, разработанным Минфином, в 2021 году вместо четырех процентов ставку повысят на 20 процентов.

На сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости.

В начале года эксперты спрогнозировали рост цен на табачные изделия и электронные трубки. Сообщалось, что стоимость табачной продукции может увеличиться на 25 процентов.